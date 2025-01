Karremans: dood jongen door 'stikspel' afschuwelijk incident

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd) vindt het overlijden van een jongen door een soort stikspel een "vreselijk tragisch en een afschuwelijk incident", zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. "Dit soort spelletjes, dat zijn geen spelletjes, dat is levensgevaarlijk". Karremans gaat nadenken over wat de overheid aan dit soort dingen kan doen, "maar het is een lastige vraag om te beantwoorden".

Het is volgens hem in ieder geval belangrijk dat je "als overheid en maatschappij een signaal geeft dat dit soort dingen absoluut niet kan. En dat het niet een onschuldig spelletje is".

Hoewel Karremans nog niet weet of er een relatie is tussen dit incident en sociale media, geeft hij aan al bezig te zijn met een onderzoek naar sociale media vanuit zijn eigen beleidsterrein. De misinformatie die daar op te vinden is, brengt volgens hem soms "enorm veel ellende met zich mee. Dat staat heel scherp op onze radar".