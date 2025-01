Poetin wil met Trump praten over Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin zegt dat hij bereid is over Oekraïne te praten met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Poetin zei tegen een Russische verslaggever dat het beter is om elkaar fysiek te ontmoeten dan telefonisch te spreken.

De maandag aangetreden Trump wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Hij heeft de twee partijen opgeroepen om met elkaar om tafel te gaan en een deal te sluiten. Poetin zei vrijdag dat het lastig wordt om gesprekken aan te gaan met Kyiv, omdat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in oktober 2022 een decreet heeft getekend waarin hij verklaarde dat het "onmogelijk" was om met Poetin te onderhandelen.