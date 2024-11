Polen benadrukt belang van een weerbaar Europa

WARSCHAU (ANP/AFP/DPA/RTR) - De Poolse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Europa meer verantwoordelijkheid moet nemen voor haar veiligheid na de vermeende verkiezingsoverwinning van Donald Trump.

Ook zei hij dat hij in contact was met het team van Trump. "Het Amerikaanse volk heeft een besluit genomen dat wij moeten respecteren", zei de minister, Radoslaw Sikorski, tegen journalisten. "Europa moet dringend een grotere verantwoordelijkheid nemen voor haar veiligheid", aldus Sikorski. Hij voegde eraan toe dat Polen "een leider zal zijn in het vergroten van de weerbaarheid van de Europese Unie".

De Poolse premier, Donald Tusk, kijkt uit naar de samenwerking met de Verenigde Staten. Dit meldt hij in een bericht op X. In het bericht feliciteert hij Trump met zijn overwinning. De president van Polen, Andrzej Duda, feliciteerde Trump ook op X. Hij is een conservatieve politicus en wordt gezien als bewonderaar van Donald Trump.