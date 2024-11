PVV wil 'niet doordenderen' met steeds nieuw klimaatbeleid

DEN HAAG (ANP) - De PVV wil niet "doordenderen" met nieuw klimaatbeleid, omdat de gestelde doelen buiten bereik zijn geraakt. Wanneer klimaatminister Sophie Hermans komend voorjaar met aanvullende maatregelen komt, zal daarover onderhandeld moeten worden, zei Tweede Kamerlid Alexander Kops in een debat over de begroting van het ministerie van Klimaat en Groene Groei.

In het hoofdlijnenakkoord dat de PVV heeft gesloten met VVD, NSC en BBB staat dat de bestaande klimaatdoelen overeind blijven en dat aanvullend beleid wordt gemaakt als die niet worden gehaald. Een doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) liet twee weken geleden zien dat extra ingrepen nodig zijn. Hermans heeft die daarop ook aangekondigd, maar de concrete invulling is nog niet bekend.

De PVV is daar "niet blij" mee, zei Kops onomwonden. Hij maakte duidelijk dat de partij niet van plan is bij het kruisje te tekenen, noemde de klimaatdoelen "een papieren werkelijkheid" en vroeg zich of die eigenlijk in de praktijk wel haalbaar zijn. "Misschien is herbezinning op zijn plek, dat kan nooit kwaad." Kops zei wel af te wachten waar Hermans volgend jaar mee komt.