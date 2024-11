Race voor meerderheid in Huis van Afgevaardigden nog niet beslist

WASHINGTON (ANP) - Het is nog niet duidelijk welke partij de meerderheid krijgt in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. In veel kiesdistricten worden nog stemmen geteld en zowel de Democraten als de Republikeinen maken nog kans.

Voor de verkiezingen hadden de Republikeinen 220 zetels en de Democraten 212. Volgens CNN heeft de partij van Donald Trump nu zeker 201 districten gewonnen en de partij van Kamala Harris 174. Er zijn nog 57 races die nog niet beslist zijn.

Trump heeft de overwinning bij de presidentsverkiezing al opgeëist en hoewel alleen Fox News hem vooralsnog tot winnaar heeft uitgeroepen, is de kans klein dat Harris er nog met de winst vandoor gaat. Verschillende media hebben ook al voorspeld dat de Republikeinen een meerderheid behalen in de Senaat.

Als de partij ook nog het Huis in handen krijgt, zou dat meer macht betekenen voor Trump. Hij heeft dan geen steun van Democraten nodig om wetgeving aangenomen te krijgen. Trump claimde in zijn toespraak al dat zijn partij het Huis kan behouden, maar er zijn nog geen media die dat hebben verklaard.