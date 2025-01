Polen biedt leiders Israël vrijgeleide bij Auschwitz-herdenking

WARSCHAU (ANP/AFP) - Polen heeft aangekondigd dat Israëlische functionarissen een vrijgeleide krijgen als ze de herdenking willen bijwonen van de bevrijding van Auschwitz. De regering zegt dat "vrije en veilige" toegang wordt gegarandeerd voor de "hoogste vertegenwoordigers van de staat Israël".

Polen is aangesloten bij het Internationaal Strafhof (ICC) en daarmee verplicht om de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te arresteren. Het hof in Den Haag heeft namelijk een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd vanwege de oorlog in Gaza.

De Poolse president Andrzej Duda heeft de regering gevraagd Netanyahu niet aan te houden. Duda vindt volgens een medewerker dat "iedere persoon uit Israël" de herdenking moet kunnen bijwonen.

De herdenking van de bevrijding van het beruchte concentratiekamp staat later deze maand gepland. Het naziregime van Adolf Hitler vermoordde tijdens de Tweede Wereldoorlog miljoenen Joden in Auschwitz en andere kampen.