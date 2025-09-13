Polen zet gevechtsvliegtuigen in om drone-aanvallen in Oekraïne

WARSCHAU (ANP/DPA) - In Polen zijn gevechtsvliegtuigen opgestegen vanwege een dreigende Russische drone-aanval op aangrenzende regio's van Oekraïne. Het Poolse leger meldt dat ook de luchtverdedigingssystemen op de grond in de hoogste staat van paraatheid zijn gebracht.

"Vanwege de dreiging van Russische drones die boven Oekraïne in de buurt van de Poolse grens opereren, is een preventieve operatie van de luchtmacht begonnen, zowel van Polen als van bondgenoten," schrijft de Poolse premier Donald Tusk op X.

Dergelijke maatregelen zijn niet ongebruikelijk, maar krijgen na het incident van eerder deze week met vermoedelijk Russische drones boven Pools grondgebied veel aandacht.

Inwoners van een aantal districten in het grensgebied met Oekraïne ontvingen sms-berichten van de regering waarin werd gewaarschuwd voor het "gevaar van een aanval vanuit de lucht". In de plaatsen Swidnik en Chelm zijn waarschuwingssirenes ingezet. Het vliegveld van Lublin werd tijdelijk gesloten.