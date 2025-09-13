ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Polen zet gevechtsvliegtuigen in om drone-aanvallen in Oekraïne

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 19:09
anp130925125 1
WARSCHAU (ANP/DPA) - In Polen zijn gevechtsvliegtuigen opgestegen vanwege een dreigende Russische drone-aanval op aangrenzende regio's van Oekraïne. Het Poolse leger meldt dat ook de luchtverdedigingssystemen op de grond in de hoogste staat van paraatheid zijn gebracht.
"Vanwege de dreiging van Russische drones die boven Oekraïne in de buurt van de Poolse grens opereren, is een preventieve operatie van de luchtmacht begonnen, zowel van Polen als van bondgenoten," schrijft de Poolse premier Donald Tusk op X.
Dergelijke maatregelen zijn niet ongebruikelijk, maar krijgen na het incident van eerder deze week met vermoedelijk Russische drones boven Pools grondgebied veel aandacht.
Inwoners van een aantal districten in het grensgebied met Oekraïne ontvingen sms-berichten van de regering waarin werd gewaarschuwd voor het "gevaar van een aanval vanuit de lucht". In de plaatsen Swidnik en Chelm zijn waarschuwingssirenes ingezet. Het vliegveld van Lublin werd tijdelijk gesloten.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (19)

Bloomberg: Russische economie bezwijkt onder oorlog en sancties

download (9)

Waarom zijn de vreemde plekken op Trumps handen zo slordig weggewerkt?

ANP-446032824

Houtstook zorgt in Nederland voor meer fijnstof dan alle auto's en industrie bij elkaar

ANP-519779848

Voorkomt deze karaktertrek dat je nazi wordt?

211022154_m

Kernfusie komt er sneller aan dan de meeste mensen denken, zegt Amerikaanse minister van Energie

anp130925063 1

AVROTROS krijgt honderden reacties na Israël-besluit Songfestival

Loading