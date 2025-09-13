Arrestaties bij massale rechtse betoging in Londen

LONDON (ANP/AFP) - De politie in Londen heeft negen arrestaties verricht bij de massaal bezochte demonstratie van activist Tommy Robinson. Het Londense korps verwacht dat er meer arrestaties zullen volgen.

Volgens een schatting van de Londense politie gaven zo'n 110.000 mensen gehoor aan een oproep van de anti-immigratie- en anti-islamactivist Tommy Robinson om naar een 'Verenig het Koninkrijk'-betoging te komen. Zij liepen in een mars richting het Britse parlement. Er was ook een tegendemonstratie.

Tijdens de toespraak van de radicaalrechtse Robinson kwam het tot confrontaties met de politie. Meerdere betogers probeerden door de cordons van agenten heen te breken. Daarbij gooiden ze flessen en andere voorwerpen naar agenten. Daarop is de oproerpolitie gaan ingrijpen, onder meer met agenten te paard. Aanvankelijk waren 1600 politiemensen ingezet om de demonstraties in goede banen te leiden, maar inmiddels zijn dat er meer.