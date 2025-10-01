ECONOMIE
Politici geven elkaar de schuld van Amerikaanse shutdown

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 7:44
anp011025071 1
WASHINGTON (ANP) - Republikeinen en Democraten geven elkaar de schuld van de shutdown die vlak na middernacht (06.01 Nederlandse tijd) is ingegaan in de VS. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson beschuldigt de Democraten en hun Senaatsleider Chuck Schumer, Schumer maakt verwijten aan de Republikeinen.
Een shutdown wil zeggen dat de Amerikaanse federale overheid alleen nog geld mag uitgeven aan zaken die als essentieel zijn aangemerkt omdat er geen goedgekeurde begroting ligt. Republikeinen waren met een voorstel gekomen om de lopende begroting te verlengen, maar Democraten stemden tegen omdat ze geld eisten om gezondheidszorg te betalen.
Amerikaanse overheidsdiensten en ministeries geven ook expliciet de schuld aan de Democraten, melden verschillende media. Op de website van het ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke ontwikkeling gebeurt dat bijvoorbeeld met een grote rode waarschuwing en een pop-up, die spreekt van "radicaal-links in het Congres".
