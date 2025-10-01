ECONOMIE
Nevi: bedrijfsomstandigheden Nederlandse industrie fors verbeterd

Economie
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 7:34
ZEIST (ANP) - De bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie hebben in september een forse verbetering laten zien, met grotere stijgingen van de productie, het aantal nieuwe orders en de werkgelegenheid. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) op basis van haar maandelijkse peiling.
De graadmeter van de Nevi voor de stand van zaken in de industrie steeg van 51.9 in augustus naar 53.7 in september. Het gaat om de grootste stijging sinds juli 2022. Daarbij bleef de index voor de vierde maand op rij boven de stand van 50. Ieder cijfer boven de 50 wijst op groei van de bedrijvigheid in de industrie.
De ondervraagde circa 350 inkoopmanagers zagen veelal een verbetering van de vraag. Wel spreken de onderzoekers van een matte buitenlandse verkoop. Ook waren er belemmeringen voor de groei als gevolg van de wereldwijde economische onzekerheid. De inkoopprijzen liepen verder op, maar het ging wel om de kleinste stijging sinds oktober vorig jaar.
