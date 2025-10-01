ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Goudprijs naar nieuw record na shutdown Amerikaanse overheid

Economie
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 8:46
anp011025076 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De goudprijs steeg woensdagochtend naar een nieuw record na de sluiting van de Amerikaanse overheid. Goud wordt in onzekere tijden op de financiële markten als een veilige belegging gezien. Dit jaar is de prijs van het edelmetaal al sterk gestegen, mede door alle onrust op de beurzen.
De prijs van een troy ounce (31,1 gram) goud steeg tot boven de 3875 dollar. De afgelopen dagen steeg de goudprijs ook al door de politieke onzekerheid in Washington en de verwachting van meer renteverlagingen door de Amerikaanse centrale bank.
Sinds begin dit jaar is de goudprijs al met 47 procent gestegen. Dat komt ook door de zwakkere dollar, waardoor goud goedkoper wordt voor handelaren met andere valuta's. Dat zorgt eveneens voor een toenemende vraag. Daarnaast kopen centrale banken veel goud in.
De openingsindicatoren voor de aandelenbeurzen in New York wijzen vooralsnog op een licht lagere opening later op de dag. Op dinsdag werden nog wel kleine koerswinsten behaald op Wall Street in aanloop naar de shutdown. De shutdown kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de publicatie van het belangrijke Amerikaanse banenrapport van vrijdag vertraging oploopt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

anp300925169 1

Steeds meer huizenkopers doen opvallend bod, zien makelaars

ANP-536609365

'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

Loading