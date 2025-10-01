Goudprijs naar nieuw record na shutdown Amerikaanse overheid

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De goudprijs steeg woensdagochtend naar een nieuw record na de sluiting van de Amerikaanse overheid. Goud wordt in onzekere tijden op de financiële markten als een veilige belegging gezien. Dit jaar is de prijs van het edelmetaal al sterk gestegen, mede door alle onrust op de beurzen.

De prijs van een troy ounce (31,1 gram) goud steeg tot boven de 3875 dollar. De afgelopen dagen steeg de goudprijs ook al door de politieke onzekerheid in Washington en de verwachting van meer renteverlagingen door de Amerikaanse centrale bank.

Sinds begin dit jaar is de goudprijs al met 47 procent gestegen. Dat komt ook door de zwakkere dollar, waardoor goud goedkoper wordt voor handelaren met andere valuta's. Dat zorgt eveneens voor een toenemende vraag. Daarnaast kopen centrale banken veel goud in.

De openingsindicatoren voor de aandelenbeurzen in New York wijzen vooralsnog op een licht lagere opening later op de dag. Op dinsdag werden nog wel kleine koerswinsten behaald op Wall Street in aanloop naar de shutdown. De shutdown kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de publicatie van het belangrijke Amerikaanse banenrapport van vrijdag vertraging oploopt.