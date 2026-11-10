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Politico: VS willen Europa aan tafel bij vredesoverleg Oekraïne

Samenleving
door anp
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ABU DHABI (ANP) - De Verenigde Staten willen dat Europa een plek krijgt aan tafel bij de volgende gespreksronde die een eind moet maken aan de oorlog in Oekraïne, aldus nieuwssite Politico. Amerikaanse functionarissen meldden dat er bij Rusland wordt aangedrongen op een directe rol voor de Europeanen in toekomstige onderhandelingen.
Dinsdag zijn tweedaagse gesprekken begonnen tussen Rusland, Oekraïne en de VS. Voorafgaand spraken de Amerikaanse onderhandelaars en Oekraïne met Europese vertegenwoordigers. Het zouden de laatste gesprekken moeten worden zonder Europa.
De Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff willen het tempo van de gesprekken volgens Politico opvoeren. Dit zou betekenen dat de EU waarschijnlijk niet veel tijd meer heeft om te beslissen wie Europa aan de onderhandelingstafel zal vertegenwoordigen. De lidstaten kwamen hier tot op heden niet uit. Naar verwachting wordt dit verder besproken tijdens een informele EU-top in Dublin komende vrijdag.
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