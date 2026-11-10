Met de auto naar Spanje voor de winter? Deze sticker en regels heb je onderweg nodig

Op weg naar het zuiden: in Frankrijk heb je in veel steden een milieusticker nodig.

Wie overwintert in Spanje en de eigen auto meeneemt, rijdt dwars door België en Frankrijk. Onderweg wachten milieuzones, tolpoortjes zonder slagboom en, sinds 1 november, winterregels in de bergen.

Een paar dingen regel je het best vóór vertrek. Eén ervan zelfs minstens twee weken van tevoren.

Bestel nu de Franse milieusticker

de Autoroute du Soleil loopt dwars door de zone. Zonder sticker rijd je via de A46. In veel Franse steden kom je alleen met een Crit'Air-sticker de milieuzone in. Denk aan Parijs, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux en Lille. Let vooral op bij Lyon:Zonder sticker rijd je via de A46.

Het Franse parlement stemde dit voorjaar voor de afschaffing van de milieuzones. De Constitutionele Raad zette daar op 21 mei een streep door. De zones blijven dus voorlopig bestaan.

De sticker kost €5,11 op de officiële Franse overheidswebsite. Via een tussenpersoon betaal je al snel ruim drie keer zoveel. De levertijd is gemiddeld 10 tot 14 dagen, in drukke periodes langer. Rijd je zonder sticker een zone in, dan riskeer je een boete vanaf €68.

"Een sticker van vijf euro voorkomt een boete van minstens 68 euro."

Ook handig in Spanje

Spanje verkoopt zijn eigen milieusticker niet aan buitenlandse auto's. Wel erkent het de Franse, Duitse, Oostenrijkse en Deense sticker. De Crit'Air doet dus dubbel dienst.

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga en Córdoba hebben een milieuzone. Barcelona accepteert buitenlandse stickers niet; daar vraag je een aparte vergunning aan. Ook Valencia en Benidorm willen dat je je auto vooraf aanmeldt. Wie zonder geldige sticker of vergunning een zone inrijdt, riskeert een boete van minimaal €200.

België: geen registratie nodig

Antwerpen, Gent en Brussel hebben een lage-emissiezone. Met een Nederlands kenteken hoef je je niet vooraf te registreren. Voldoet je auto niet aan de eisen, dan kom je er alleen in met een dagpas van €35.

Winterbanden in de Franse bergen

Van 1 november tot en met 31 maart zijn winterbanden of sneeuwkettingen verplicht in de Franse berggebieden: de Alpen , het Centraal Massief, de Jura, de Pyreneeën, de Vogezen en Corsica. Borden langs de weg geven aan waar de plicht begint. Kies je een route door de bergen, neem dan op zijn minst sneeuwkettingen mee.

Tol: poortjes zonder slagboom

Op enkele Franse snelwegen staan geen tolhuisjes meer, zoals op de A13/A14 tussen Caen en Parijs en op de A79. Camera's lezen je kenteken. Zonder tolbadge betaal je zelf online, vaak binnen 72 uur. Een herinnering krijg je niet. Wie te laat is, riskeert 'n boete van €90 tot €375.

In Spanje verdwijnt juist steeds meer tol . De AP-7 van de Franse grens tot Alicante is tolvrij. Vanaf woensdag 11 november geldt dat ook voor het grootste deel van de AP-68 tussen Bilbao en Zaragoza. Alleen in Baskenland blijft tol gelden, tegen een lager tarief. De hele rit kost een personenauto dan nog zo'n €6,70, terwijl dat eerst €40 was.

"Een poortje zonder slagboom betekent niet dat de rit gratis is."

Lamp of driehoek

Sinds 1 januari moeten Spaanse auto's bij pech een V-16-noodlamp gebruiken in plaats van een gevarendriehoek. Voor een Nederlandse auto volstaat de driehoek nog. Het meenemen van een lamp wordt sterk aangeraden. Een veiligheidsvest voor alle inzittenden is in Spanje verplicht.

Checklist voor vertrek

Crit'Air-sticker: €5,11, minstens twee weken voor vertrek bestellen

Barcelona, Valencia en Benidorm: vooraf aanmelden of vergunning aanvragen

Franse berggebieden: winterbanden of sneeuwkettingen, 1 november t/m 31 maart

Franse tol zonder poortjes: zelf op tijd online betalen

Gevarendriehoek of V-16-lamp, plus een hesje voor iedereen

Regels gecontroleerd op 10 november 2026.

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