Politie Ahmedabad meldt meer dan 200 doden na vliegtuigcrash

AHMEDABAD (ANP/RTR) - Bij het vliegtuigongeluk in de West-Indiase stad Ahmedabad zijn meer dan tweehonderd doden gevallen, meldt de lokale politie. De politiechef zei eerder al dat het erop leek dat niemand van de 242 inzittenden de crash heeft overleefd. Ook zouden op de grond slachtoffers zijn gevallen waar het toestel is neergestort.

Het vliegtuig kwam vlak na het opstijgen neer op bewoond gebied. Reddingswerkers zeiden daar al dertig doden te hebben geborgen, maar het is niet duidelijk of dat om passagiers ging of om mensen die zich in de getroffen gebouwen bevonden.

Het toestel van Air India was onderweg naar Londen en had 169 Indiërs, 53 Britten, 7 Portugezen en een Canadees aan boord.