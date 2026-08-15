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Politie beëindigt demonstratie A12 Den Haag

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 15:49
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DEN HAAG (ANP) - De politie heeft de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) op de Utrechtsebaan in Den Haag beëindigd. Activisten werden naar een bus gestuurd. De activisten die niet zelf naar de bus wilden lopen, werden door agenten erheen gedragen, zo is te zien op een livestream van XR.
Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) begonnen rond 14.00 uur met het blokkeren van de toegang tot de A12 in Den Haag. De activisten werden net voor de tunnelbak op de Utrechtsebaan tegengehouden door de politie en blokkeerden daar de weg. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente.
Burgemeester Jan van Zanen heeft een "onmiddellijk bevel tot ontruiming gegeven" toen hij van de demonstratie op de hoogte werd gesteld. Om 15.15 uur riep de politie de activisten op om zelf te vertrekken. Wie dat niet deed, zou worden aangehouden, aldus de politie. Hoeveel mensen er zijn aangehouden, is nog niet bekend.
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