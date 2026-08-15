A12 in Den Haag weer vrij na XR-blokkade

DEN HAAG (ANP) - Bestuurders mogen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang daartoe had geblokkeerd. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven.

Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechterrijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtsebaan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14.00 uur niet de A12 op vanuit het centrum van de hofstad.

De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd. Burgemeester Jan van Zanen gaf een "onmiddellijk bevel tot ontruiming" toen hij op de hoogte werd gebracht van de demonstratie.