Politie België waarschuwt voor ontsnapte verkrachter

Samenleving
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 11:26
anp191025067 1
ANTWERPEN (ANP) - De Belgische politie waarschuwt voor een gevaarlijke ontsnapte verkrachter en vraagt de bevolking om tips. De man is op de lijst van meest gezochte voortvluchtige criminelen gezet, meldt de Vlaamse zender VRT.
De 41-jarige Rutger Van Den Brande sloeg donderdag op de vlucht na een zitting in een rechtbank in Antwerpen. Hij zat geïnterneerd voor onder meer poging tot moord, verkrachting, foltering en zware diefstal. De politie vraagt het publiek "mee uit te kijken" en tips te geven om hem zo snel mogelijk te kunnen oppakken. De politie benadrukt hem niet zelf te benaderen.
De zitting ging over de schadevergoeding die de man moet betalen aan een vrouw die hij vijf jaar geleden had verkracht. Na de zitting werd hij teruggebracht naar het forensisch psychiatrisch centrum in Gent, maar daar vluchtte hij vanaf de parkeerplaats.
Het slachtoffer, dat ook op de zitting aanwezig was, wist blijkbaar niet dat de man er ook zou zijn. Volgens haar advocaat heeft ze doodsangsten uitgestaan.
