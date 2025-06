Politie: drones onderschept in aanloop naar NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft in de afgelopen dagen meerdere drones uit de lucht gehaald in de aanloop naar de NAVO-top, die volgende week in Den Haag wordt gehouden. Volgens Willem Woelders, die namens de politie verantwoordelijk is voor de beveiliging van de top, gaat het om zeker zes onbemande toestellen, maar mogelijk iets meer.

Volgens Woelders werden de drones bestuurd door hobbyisten, "we hebben geen indicatie dat ze een kwaadaardige insteek hadden". De toestellen zijn in beslag genomen, het is aan de officier van justitie om te beslissen of de piloten worden vervolgd. "Stuur geen drones de lucht in. Doe het gewoon niet", zegt Woelders.

Hoe de drones zijn gestopt, wil Woelders niet zeggen. Agenten en militairen kunnen mensen dwingen om hun toestel te laten landen, maar ze hebben ook toestemming om de controle over te nemen, en in het uiterste geval om ze uit de lucht te schieten.