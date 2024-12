Politie en OM deelden niet alle info over dreiging Eritrees feest

DEN HAAG (ANP) - De politie van Den Haag en het Openbaar Ministerie hebben veel informatie over dreigingen rond een Eritrees feest in februari niet gedeeld met burgemeester Jan van Zanen. Die vertrouwde volledig op het oordeel van de politie, maar ook de leiding daarvan kreeg niet alle informatie. Dat concludeert het bureau Berenschot na een onderzoek in opdracht van de gemeente. Het bureau laat in het midden of de Haagse autoriteiten de onrust anders hadden aangepakt als ze alles hadden geweten.

Medestanders van het bewind in Eritrea hielden in februari een nieuwjaarsfeest in een zalencentrum in Den Haag. Honderden tegenstanders van het regime kwamen daarop af. Dat leidde tot ongeregeldheden.