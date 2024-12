Ding Liren slaat terug met zege op Gukesh in tweekamp WK-schaken

SINGAPORE (ANP) - Titelverdediger Ding Liren heeft een dag na zijn nederlaag in de WK-tweekamp schaken tegen uitdager Dommaraju Gukesh direct teruggeslagen. De Chinees won de twaalfde partij met de witte stukken en bracht de stand weer in evenwicht: 6-6. Er zijn nog twee ronden te gaan in de tweekamp, die wordt gehouden in Singapore.

De pas 18-jarige Gukesh uit India, de jongste schaker ooit die strijdt om de hoogste titel in het schaken, bracht zondag Ding Liren aan het wankelen met winst in de elfde ronde. Daarvoor waren er zeven remises geweest. "Ik nam vandaag een kop koffie voor de wedstrijd en die gaf me energie", zei de 32-jarige Chinees. "Ik zette mijn tegenstander de hele partij onder druk en verslapte geen moment, zoals wel in de vorige partij gebeurde."

De speler die het eerst 7,5 punten heeft, wint de tweekamp. Als er nog geen beslissing is, volgt er een play-off snelschaken. Het totale prijzengeld in Singapore bedraagt 2,5 miljoen dollar, een kleine 2,4 miljoen euro.