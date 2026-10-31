Politie fouilleert en arresteert jongeren bij Malieveld Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie houdt zaterdagmiddag verschillende fouilleeracties bij het station en het Malieveld in Den Haag. Aanleiding zijn de oproepen op sociale media om te protesteren, en de vrees dat deze uitmonden in rellen en plunderingen. Jongeren wordt om een identiteitsbewijs gevraagd. Ook worden ze tegengehouden om het centrum in te trekken. Meerdere personen zijn aangehouden, zien ANP-verslaggevers. Ze hadden vuurwerk bij zich of konden zich niet identificeren.

Het is druk rond het Malieveld, omdat deelnemers aan de marathon van zondag daar hun startbewijzen kunnen ophalen. Rondom het veld staan meerdere politiebusjes en er lopen agenten rond.

Ook in het centrum is de politie zichtbaar aanwezig. Op het Plein zijn tientallen mensen samengekomen om te demonstreren; enkelen hebben een prinsenvlag bij zich. De politie gaat met de demonstranten in gesprek, ziet een verslaggever.