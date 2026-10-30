Je doet de vaatwasser
open, de borden en glazen zijn droog en de
plastic bakjes staan vol druppels. Het deksel van de broodtrommel heeft
er zelfs een plasje in. Aan de machine ligt het meestal niet. Het zit in
het plastic zelf.
Waarom blijft
plastic nat in de vaatwasser?
Plastic houdt slecht warmte vast. Porselein, glas en metaal worden
tijdens de hete spoelgang warm en blijven dat even. Het water
op hun
oppervlak verdampt dan vanzelf. Plastic koelt snel af tot
kamertemperatuur, en daarna is er te weinig warmte over om het water te
laten verdampen. Dat schrijft ID.nl
.
Daar komt een tweede eigenschap bij. Plastic is waterafstotend. Water
vormt er dikke druppels op, die langzamer verdampen dan een dun laagje
op een bord, meldt MAX
Vandaag
.
De meeste vaatwassers drogen bovendien zonder ventilator of
verwarmingselement: ze gebruiken de warmte die de vaat zelf vasthoudt.
Precies daar schiet plastic tekort.
Ligt het aan een kapotte
machine?
Meestal niet. Zijn borden en glazen ook nat, dan is er wel iets
anders aan de hand. Kijk dan eerst naar de spoelglans en het filter: WEL
schreef eerder over het
onderdeel onderin dat je vaat vuil houdt
.
1. Zet plastic schuin
Een bakje dat plat ligt, houdt een plas water vast in de bodem. Zet
het scheef in het rek, met de opening naar beneden. Dan rollen de
druppels eraf.
2. Zet de deur meteen wijd
open
Veel vaatwassers zetten de deur na afloop op een kier. Gooi hem
helemaal open, adviseert ID.nl. De warme, vochtige lucht ontsnapt dan en
het water op het plastic verdampt sneller. Ruim plastic als laatste uit.
Meer over het inruimen staat in zes
tips om de vaatwasser optimaal te gebruiken
.
3. Vul de spoelglans bij
Spoelglans zorgt dat water makkelijker van het servies afloopt. Er
blijft dus minder liggen om te verdampen. Is het bakje leeg, dan zie je
dat het eerst aan plastic. Helpt je merk weinig, probeer dan een
ander.
4. Kies het programma met
extra drogen
Veel machines hebben een knop als Extra droog. Daarmee duurt de
droogfase langer en blijft het plastic langer warm.
5. Droog lastige vormen met de
hand
Diepe bakjes, deksels met klemmetjes en drinkflessen houden water
vast in randen en gleuven. Haal ze eruit en veeg ze na met een theedoek.
Zet ze daarna niet nat in elkaar in de kast: opgesloten vocht gaat
ruiken.
Koop je ooit een nieuwe vaatwasser: sommige duurdere modellen drogen
met zeoliet, korrels die warmte afgeven als ze water opnemen. Volgens
ID.nl blijft er dan warme, droge lucht in de machine, en komt plastic
droger uit de vaatwasser.
Meer weten?