Je doet de vaatwasser open, de borden en glazen zijn droog en de plastic bakjes staan vol druppels. Het deksel van de broodtrommel heeft er zelfs een plasje in. Aan de machine ligt het meestal niet. Het zit in het plastic zelf.

Waarom blijft plastic nat in de vaatwasser?

Plastic houdt slecht warmte vast. Porselein, glas en metaal worden tijdens de hete spoelgang warm en blijven dat even. Het water op hun oppervlak verdampt dan vanzelf. Plastic koelt snel af tot kamertemperatuur, en daarna is er te weinig warmte over om het water te laten verdampen. Dat schrijft ID.nl

Daar komt een tweede eigenschap bij. Plastic is waterafstotend. Water vormt er dikke druppels op, die langzamer verdampen dan een dun laagje op een bord, meldt MAX Vandaag

De meeste vaatwassers drogen bovendien zonder ventilator of verwarmingselement: ze gebruiken de warmte die de vaat zelf vasthoudt. Precies daar schiet plastic tekort.

Ligt het aan een kapotte machine?

Meestal niet. Zijn borden en glazen ook nat, dan is er wel iets anders aan de hand. Kijk dan eerst naar de spoelglans en het filter: WEL schreef eerder over het onderdeel onderin dat je vaat vuil houdt

1. Zet plastic schuin

Een bakje dat plat ligt, houdt een plas water vast in de bodem. Zet het scheef in het rek, met de opening naar beneden. Dan rollen de druppels eraf.

2. Zet de deur meteen wijd open

Veel vaatwassers zetten de deur na afloop op een kier. Gooi hem helemaal open, adviseert ID.nl. De warme, vochtige lucht ontsnapt dan en het water op het plastic verdampt sneller. Ruim plastic als laatste uit. Meer over het inruimen staat in zes tips om de vaatwasser optimaal te gebruiken

3. Vul de spoelglans bij

Spoelglans zorgt dat water makkelijker van het servies afloopt. Er blijft dus minder liggen om te verdampen. Is het bakje leeg, dan zie je dat het eerst aan plastic. Helpt je merk weinig, probeer dan een ander.

4. Kies het programma met extra drogen

Veel machines hebben een knop als Extra droog. Daarmee duurt de droogfase langer en blijft het plastic langer warm.

5. Droog lastige vormen met de hand

Diepe bakjes, deksels met klemmetjes en drinkflessen houden water vast in randen en gleuven. Haal ze eruit en veeg ze na met een theedoek. Zet ze daarna niet nat in elkaar in de kast: opgesloten vocht gaat ruiken.

Koop je ooit een nieuwe vaatwasser: sommige duurdere modellen drogen met zeoliet, korrels die warmte afgeven als ze water opnemen. Volgens ID.nl blijft er dan warme, droge lucht in de machine, en komt plastic droger uit de vaatwasser.

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