Politie grijpt in bij pro-Palestijnse demonstratie bij EK honkbal

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 20:11
ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft ingegrepen bij de blokkade van het Neptunus Familiestadion door een groep pro-Palestijnse betogers. Door de demonstratie moesten ongeveer tweehonderd mensen wachten om naar binnen te gaan.
Enkele tientallen betogers zwaaiden met Palestijnse vlaggen en riepen leuzen naar toeschouwers van de wedstrijd.
In het stadion wordt het EK honkbal gespeeld. Maandagavond speelt het nationale team van Israël tegen het Koninkrijksteam van Nederland. De demonstranten zijn tegen de komst van het Israëlische team.
De wedstrijd was al begonnen toen de politie ingreep. Twee betogers verzetten zich en zijn weggesleept naar het demonstratievak, zag een ANP-verslaggever. De rest van de demonstranten verplaatste zich vrijwillig naar dat vak.
