Is je hond zo geboren of heb jij hem zo gemaakt?

Genen of opvoeding : wat bepaalt echt het karakter van je hond ? Afkomst of puppycursus?

Dat betekent niet dat opvoeding zinloos is. Grote genetische studies bij tienduizenden honden tonen dat gedrag wel erfelijk is, maar dat ras of aanleg maar een klein deel van de verschillen tussen individuele dieren verklaart. Met training, socialisatie en een voorspelbare omgeving kun je angstige of drukke neigingen dus afzwakken, ook al haal je nooit de aangeboren kern uit het dier. Fokkers en baasjes kunnen bovendien bewust kiezen voor lijnen met stabieler gedrag, waardoor het risico op extreem angstige of agressieve dieren kleiner wordt.

Sommige honden beginnen hun leven al met een korter lontje.