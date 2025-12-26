Is je hond zo geboren of heb jij hem zo gemaakt?

Genen
of opvoeding
: wat bepaalt echt het karakter van je hond
? Afkomst of puppycursus?
Een deel van het karakter van je hond zit wél in zijn genen,
maar wat je er vervolgens mee doet, maakt nog altijd een wereld van verschil. Recent onderzoek naar 1.300 golden retrievers laat zien dat specifieke genen samenhangen met trainbaarheid, energieniveau en angst voor vreemden, en dat sommige van die genen zelfs ook bij mensen gelinkt zijn aan angst, depressie en intelligentie. “These results show that genetics govern behaviour, making some dogs predisposed to finding the world stressful,” zegt de onderzoeker Enoch Alex
van de Universiteit van Cambridge. Met andere woorden: sommige honden
beginnen hun leven al met een korter lontje.
Dat betekent niet dat opvoeding zinloos is. Grote genetische studies bij tienduizenden honden tonen dat gedrag wel erfelijk is, maar dat ras of aanleg maar een klein deel van de verschillen tussen individuele dieren verklaart. Met training, socialisatie en een voorspelbare omgeving kun je angstige of drukke neigingen dus afzwakken, ook al haal je nooit de aangeboren kern uit het dier. Fokkers en baasjes kunnen bovendien bewust kiezen voor lijnen met stabieler gedrag, waardoor het risico op extreem angstige of agressieve dieren kleiner wordt.
De vraag is dus niet óf karakter erfelijk is, maar wat je doet met de hond die je hebt. Wie zijn genen serieus neemt, maar net zo serieus investeert in opvoeding, maakt de meeste kans op een evenwichtige viervoeter. (Golden retriever and human behaviours are driven by same genes)