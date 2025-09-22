Egypte verleent gratie aan bekende activist Abdel-Fattah

CAÏRO (ANP/DPA) - Egypte heeft de bekende Egyptisch-Britse activist Alaa Abdel-Fattah gratie verleend. De 43-jarige activist zal vermoedelijk binnen enkele dagen worden vrijgelaten na het besluit van president Abdel Fattah al-Sisi.

Abdel-Fattah had in 2011 een leidende rol in de protesten die de val van het regime van toenmalig president Hosni Mubarak inleidden. In 2019 werd hij gearresteerd voor het delen van een bericht over de dood van een gevangene. Twee jaar later werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel voor het verspreiden van nepnieuws, waarbij zijn voorarrest niet werd meegerekend.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk Abdel-Fattah in 2021 het Britse staatsburgerschap toekende, liepen pogingen hem naar het VK te krijgen op niets uit. Volgens de Britse krant The Guardian zou een poging tot toenadering van premier Keir Starmer in 2022 door president Al-Sisi zijn afgewezen.

In Egypte zitten vermoedelijk meer dan 60.000 mensen om politieke redenen vast, aldus een schatting uit 2022.