Vijf tips van medische wetenschappers om beter te slapen in het vliegtuig

Je neemt je voor om tijdens die lange vlucht eindelijk wat slaap in te halen. Maar zodra het licht dimt, begint de ellende: huilende baby’s, ronkende motoren, een hoofd dat steeds opzij klapt en een buurman die zijn scherm op volle helderheid laat branden.

Volgens artsen van de University of California, Los Angeles is het dan ook helemaal niet vreemd dat zoveel mensen nauwelijks slapen in het vliegtuig . Gelukkig hebben ze wel een paar uitstekende tips om alsnog richting dromenland af te reizen.

Hun belangrijkste advies is om een paar goede oordoppen of noise-cancelling koptelefoon, aan te schaffen. En daarbij een degelijk slaapmasker in de handbagage mee te nemen.

Het lawaai is erger dan je denkt

Volgens de artsen ligt het geluidsniveau in een vliegtuig vaak tussen de 75 en 85 decibel. Dat komt ongeveer overeen met een stofzuiger of een föhn die constant naast je op volle stand aan het ronken is.

Niet bepaald ideaal als je probeert in slaap te vallen. Daarom raden experts aan om je zoveel mogelijk van de externe prikkels af te sluiten. Vooral de combinatie van geluid en licht houdt veel mensen wakker.

Slaapmasker

Een goed slaapmasker helpt tegen fel cabinelicht en oplichtende telefoonschermen van medepassagiers. Oordoppen of noise-cancelling koptelefoons dempen ondertussen het voortdurende motorgeluid. Steeds meer reizigers kiezen daarom voor speciale reisgadgets die beide combineren.

Melatonine

Veel mensen grijpen tijdens een vlucht naar melatonine. Volgens de UCLA-artsen kan dat inderdaad helpen om je biologische klok richting slaapstand te sturen. Maar verwacht er geen wonderen van.

Melatonine werkt namelijk niet verdovend zoals echte slaappillen dat doen. Maar echte slaapmedicatie brengt risico’s met zich mee. Denk aan duizeligheid, extreme sufheid na het wakker worden of zelfs vreemd gedrag tijdens de slaap, zoals slaapwandelen.

De artsen adviseren daarom voorzichtig te zijn met slaapmiddelen in het vliegtuig. Wie ze toch gebruikt, kan ze beter eerst thuis testen om te zien hoe het lichaam reageert.

Warme sokken en een goed nekkussen

Ook kleine details maken volgens de experts verrassend veel verschil. Zo helpen warme sokken om sneller in slaap te vallen en langer door te slapen.

Daarnaast raden artsen losse kleding in laagjes aan, omdat de temperatuur in vliegtuigen voortdurend schommelt.

Een goed nekkussen blijkt minstens zo belangrijk. Dat voorkomt dat je hoofd telkens naar voren of opzij zakt; iets waardoor veel reizigers steeds opnieuw wakker schrikken.

Geen alcohol, cafeïne of eindeloos scrollen

De klassieke slaapregels gelden volgens artsen ook gewoon op tien kilometer hoogte. Dus liever geen alcohol, cafeïne of urenlang scrollen vlak voordat je probeert te slapen.

Ook voldoende water drinken blijft belangrijk, omdat de lucht in vliegtuigen extreem droog is.

En lukt slapen alsnog niet? Blijf dan niet uren gefrustreerd wakker in je stoel, maar sta af en toe even op en beweeg in het gangpad.