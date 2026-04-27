Politie houdt 17 mensen aan tijdens koningsnacht in Arnhem

ARNHEM/UTRECHT (ANP) - In Arnhem heeft de politie tijdens koningsnacht 17 mensen aangehouden. Mensen werden bijvoorbeeld gearresteerd voor mishandeling, verstoring van de openbare orde en belediging. "Handhavers van de gemeente hadden hun handen vooral vol aan wildplassers", meldt de gemeente. Er waren minder mensen in de stad dan vorig jaar.

Dit jaar bezochten tussen de 150.000 en 175.000 mensen Arnhem, vorig jaar waren dat er ongeveer 190.000. Naast de EHBO-tent, waar gedurende de nacht 23 minderjarigen zijn behandeld, was er dit jaar voor het eerst een 'Safe Tent'. Daar konden mensen terecht die zich niet veilig voelden. "De tent werd goed bezocht", aldus de gemeente.

Ook in Utrecht waren er enkele aanhoudingen. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat koningsnacht daar "druk maar beheersbaar" was. Op sommige plekken was het volgens de woordvoerder onrustig met vechtpartijen en opstootjes, maar over het algemeen was er een "goede sfeer".