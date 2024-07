Politie krijgt reacties op sms-bom over fatale mishandeling

DEN HAAG (ANP) - De sms-bom die de politie in Den Haag heeft gestuurd naar mensen die in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli in de buurt van het Plein waren, heeft meerdere reacties opgeleverd. Met de actie probeerde de politie in contact te komen met mensen die mogelijk getuige zijn geweest van de fatale mishandeling van een 23-jarige Somaliër.

De politie kan nog niets inhoudelijk zeggen over wat de reacties op de sms-bom hebben opgeleverd. De sms'jes werden gestuurd naar mensen van wie de mobiele telefoon de zendmast in het gebied aanstraalde rond de tijd van de mishandeling.

Ook is nog niets bekend over wat een passantenonderzoek afgelopen weekend, het uitdelen van flyers en stoepborden rond het Plein hebben opgeleverd.

Zoektocht

De politie zoekt nog naar vier mannen tussen de 18 en 35 jaar die worden verdacht van de mishandeling. Vier andere mannen die aanwezig waren worden niet meer als verdachte aangemerkt, maar de politie wil wel met ze in contact komen.

Het slachtoffer verbleef in een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard.