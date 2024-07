Tientallen mensen opgepakt omdat ze Spelen wilden verstoren

PARIJS (ANP/DPA) - Bijna vijftig mensen zijn opgepakt omdat ze ervan verdacht worden de Olympische Spelen in Parijs te willen verstoren. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei dat het gaat om personen die "sabotage of radicale protesten" op het oog hadden aan het begin van de Spelen, onder meer tijdens de eerste sportwedstrijden. Maar die zijn allemaal voorkomen, zei Darmanin.

Volgens de Franse krant Le Parisien zijn er 45 leden van Extinction Rebellion opgepakt omdat ze wilden betogen tegen vermeende schadelijke gevolgen van de Spelen.

Vrijdag was er een goed voorbereide en gecoördineerde sabotageactie om de hogesnelheidslijnen in Frankrijk te blokkeren. Op vier plaatsen werd onder meer met brandstichting geprobeerd om de TGV helemaal uit te schakelen. Dat lukte op drie plekken en dat was op de dag van de opening van de Spelen. De Franse justitie denkt dat extreemlinkse groepen hierachter zitten. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.

Zondag werd een extreemlinkse activist op een spoorwegterrein bij Rouen gearresteerd die kennelijk van plan was sabotage te plegen of vernielingen aan te richten. Deze aanhouding houdt volgens justitie geen verband met het onderzoek naar de sabotage van vrijdag van het TGV-netwerk.