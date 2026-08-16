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Politie Luik opent onderzoek naar brandstichting in Hoge Venen

Samenleving
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 23:09
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LUIK (ANP/BELGA) - Het Openbaar Ministerie in Luik opent een onderzoek naar de oorzaak van de grote natuurbrand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met "onopzettelijke brandstichting", maar het OM benadrukt dat dit in de loop van het onderzoek nog kan veranderen.
Het OM zegt dat de eerste prioriteit is het vuur onder controle te krijgen. Omdat dit nog niet het geval is, kunnen onderzoeksteams de plaats van de brand ook nog niet betreden.
Door de brand in het grensgebied met Duitsland zou inmiddels zo'n 3000 hectare aan natuur zijn verbrand. De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen. Het blussen vanuit de lucht, waarbij ook Nederlandse helikopters zondag weer hielpen, wordt 's nachts stilgelegd.
Zo'n zeshonderd inwoners van de nabijgelegen plaatsen Sourbrodt en Bütgenbach moesten hun huizen verlaten. Zij kunnen voorlopig nog niet terugkeren, zegt de gouverneur van de provincie Luik.
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