Britse atlete Hunt gaat Blankers-Koen voorbij met vierde EK-goud

BIRMINGHAM (ANP) - De Britse atlete Amy Hunt heeft zondagavond op de 4x100 meter gemengde estafette haar vierde gouden medaille behaald op de Europese kampioenschappen in Birmingham. Daarmee is ze de eerste atleet ooit die vier keer goud heeft gehaald op een EK en gaat ze Fanny Blankers-Koen voorbij, die in 1950 drie keer goud en een keer zilver won.

Ook voor Hunts ploeggenoot Dina Asher-Smith leverde het goud op de gemengde sprintestafette een record op. De Britse heeft nu in totaal acht gouden EK-medailles, waarmee ze de Kroatische discuswerpster Sandra Elkasević en de Noorse middellangeafstandsloper Jakob Ingebrigtsen (beiden zeven goud) achter zich laat.

Hunt won op de EK in Birmingham de 100 meter, de 200 meter, de 4x100 meter estafette bij de vrouwen en dus de gemengde estafette. Dat laatste nummer is nieuw op dit EK. Blankers-Koen was in 1950 de beste op de 100 meter, de 200 meter en de 80 meter horden. Ze won zilver op de 4x100 meter.