Politie maakt naam bekend van gezochte schutter Minnesota

MINNEAPOLIS (ANP) - De man die ervan wordt verdacht in Minnesota de Democraat Melissa Hortman en haar man te hebben doodgeschoten in hun huis is de 57-jarige Vance Boelter. Dat hebben de autoriteiten zojuist bekendgemaakt in een persconferentie. Hij is nog steeds voortvluchtig.

Hij schoot ook de Democratische politicus John Hoffman en zijn vrouw neer in hun woning in de stad Minneapolis. Zij overleefden de aanslag. Hortman was lid van het Huis van Afgevaardigden in Minnesota en Hoffman zat in de Senaat van die staat. De schutter deed zich voor als politieagent.

Boelter zou werkzaam zijn voor een beveiligingsbedrijf. Op de website van Praetorion Guard Security staat dat hij als directeur veiligheidspatrouilles werkt en training heeft gehad van mensen uit het Amerikaanse leger.