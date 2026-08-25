Politie na onderzoek: oorzaak brand Vondelkerk blijft onduidelijk

AMSTERDAM (ANP) - De oorzaak van de brand die begin dit jaar de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte, blijft onduidelijk. Dat concludeert de politie na onderzoek, zo wordt dinsdag gemeld.

De Vondelkerk ging in de nieuwjaarsnacht in vlammen op. In de maanden erna boog de Amsterdamse politie zich over de vraag hoe die kon ontstaan en of er sprake was van strafbare feiten. Maar niets kan bewezen worden, luidt de conclusie.

In het onderzoek zijn buurtbewoners gehoord en is beeldmateriaal bestudeerd. Tips over dat de brand zou zijn aangestoken, werden nagegaan. Maar onderzoek hiernaar leverde niets op. Ook de mogelijkheid dat de brand werd veroorzaakt door vuurwerk is onderzocht. Onder meer door het ontbreken van forensische sporen, die ook in vlammen zijn opgegaan, is hier ook geen uitsluitsel over te geven.

Omdat er verder geen 'tactische sporen' zijn, aldus de politie, is het onderzoek doodgelopen. Daarmee "houdt het op", luidt de conclusie over het onderzoek. Begin januari werd 250.000 euro opgehaald voor het herstel van het monumentale gebouw van architect Pierre Cuypers.