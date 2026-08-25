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Nieuwe nachttrein naar Denemarken en Zweden in de maak

Economie
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 10:39
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - European Sleeper wil vanaf april 2028 met een nachttrein gaan rijden van Brussel en Amsterdam naar de Deense hoofdstad Kopenhagen en Malmö in Zweden. Daarmee zou er na jaren van afwezigheid weer een directe treinverbinding tussen de Benelux en Scandinavië komen.
European Sleeper is een Belgisch-Nederlands spoorwegbedrijf dat de laatste jaren meerdere Europese nachttreinen heeft opgezet. Vanuit Nederland kun je er ook mee naar Berlijn en Praag. "Ons netwerk groeit snel en Scandinavië is een logische volgende stap", zegt medeoprichter Chris Engelsman. Het bedrijf werkt nog aan een verbinding tussen Brussel en Barcelona, die eveneens voor 2028 gepland staat.
Voor de trein naar Scandinavië werkt European Sleeper samen met het Duitse bedrijf RDC. Details over de dienstregeling naar Kopenhagen en Malmö zijn er nog niet; daarover wordt onderhandeld. De bedoeling is om 's avonds rond 19.00 uur te vertrekken en de volgende ochtend rond 10.00 uur te arriveren op de eindbestemming Malmö.
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