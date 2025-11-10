ECONOMIE
BBC-voorzitter biedt excuses aan voor Trump-montage

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 14:14
LONDEN (ANP) - De voorzitter van de Britse omroep BBC Samir Shah heeft excuses aangeboden voor de manier waarop een speech van de Amerikaanse president Donald Trump is bewerkt. Delen uit de toespraak werden in een Panorama-documentaire aan elkaar geplakt, waarbij onder meer zou zijn weggelaten dat hij opriep tot een vreedzaam protest.
"De BBC biedt haar excuses aan voor deze beoordelingsfout", schrijft Shah in een verklaring aan de parlementscommissie voor Cultuur, Media en Sport.
Volgens Shah is de documentaire wel intern geëvalueerd en is er toen ook kritiek geleverd op de bewerking van de speech: "Achteraf gezien was het beter geweest om formele actie te ondernemen." Hij zegt tegen de BBC dat hij nadenkt over persoonlijke excuses aan Trump.
Na externe kritiek zijn afgelopen weekend de directeur-generaal van de BBC Tim Davie en topvrouw Deborah Turness, hoofdverantwoordelijk voor de berichtgeving van de Britse omroep, opgestapt. Zij dragen hun functies de komende maanden over.
