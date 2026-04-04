Zesde en laatste nominatie voor Woutertje Pieterse Prijs bekend

HILVERSUM (ANP) - De zesde en laatste nominatie voor de Woutertje Pieterse Prijs is het boek Krekel van Annet Schaap. Dat is zaterdag in het programma De Taalstaat (KRO-NCRV) bekendgemaakt op NPO Radio 1. De jaarlijkse prijs voor het beste kinderboek wordt op 11 april voor de 39e keer uitgereikt.

De andere genomineerde boeken, die allemaal verschenen tussen 1 januari en 31 december 2025, zijn Albatros van Yorick Goldewijk, Alle dingen die mijn opa stiekem is van Gerson Main & Hedy Tjin, Atman! van Bart Moeyaert en Mark Janssen, De oorsprong der Dingen van Jacques en Lise en Konijntjes op het kerkhof van Peer Wittenbols en Shamisa Debroey. Die nominaties werden eerder al bekendgemaakt.

Onder leiding van Rik van de Westelaken spreekt de jury het winnende boek uit tijdens een speciale radioaflevering vanuit het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum in Den Haag.