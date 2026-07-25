ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie: ook mensen gestoken bij Pride in Berlijn

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 1:41
anp260726002 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Volgens getuigen zijn er bij de vermoedelijke aanrijding met de witte auto op de Pride in Berlijn ook mensen gestoken en gewond geraakt. Dat zegt politiewoordvoerder Florian Nath.
De mensen zijn zo snel mogelijk naar ziekenhuizen overgebracht.
Er wordt nu onderzocht of er na "de fase van de aanrijding" nog een tweede fase heeft plaatsgevonden. Volgens de krant Bild zou een persoon met een mes het witte voertuig hebben verlaten.
De vermoedelijke aanrijding heeft aan zeker één persoon het leven gekost. Ongeveer zeventien personen raakten gewond, aldus de politie. Meerdere mensen zijn levensgevaarlijk gewond.
Honderdduizenden mensen waren op de been voor de Pride.
De politie verzoekt mensen die foto's of filmpjes hebben gemaakt om die ter beschikking te stellen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-07-25 om 15.55.59

In deze gebieden in Frankrijk en Spanje kun je nu beter niet op vakantie — en dit zijn je opties als je er al bent

shutterstock_2734823461

Je bent steeds zo moe als een hond. Dit zijn 13 verrassende oorzaken

generated-image

Je eet misschien niet meer dan vroeger, maar toch groeit je buik: dit is waarom

header-amerikanen-nederland

Steeds meer Amerikanen ruilen de VS in voor Nederland: ‘Dit is toch een soort paradijs?’

images

Biohacker Bryan Johnson kloont zichzelf als baby om later zijn organen te oogsten

ANP-352528563

Door de hitte strandden fors meer Nederlanders met autopech in het buitenland — dit kost het zonder pechhulp

Loading