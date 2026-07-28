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Politie opent moordonderzoek na vondst dode baby's in Frankrijk

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 17:40
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ORANGE (ANP/AFP/RTR) - De Franse politie zegt een moordonderzoek te hebben geopend naar aanleiding van de vondst van stoffelijke resten van pasgeboren baby's in de zuidelijke plaats Orange. Het gaat om de overblijfselen van vermoedelijk vijf baby's die werden gevonden in kartonnen dozen.
De 32-jarige moeder van de kinderen leed volgens Franse media aan zwangerschapsontkenning. Ze had al twee kinderen van 8 en 9 jaar oud en beviel zondag van een gezonde baby, waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht.
De eveneens 32-jarige partner van de vrouw zou zich zorgen hebben gemaakt omdat hij er pas in een laat stadium achter kwam dat ze zwanger was. Toen hij hun huis doorzocht vond hij de menselijke resten. Hij lichtte het ziekenhuis in, dat vervolgens de politie waarschuwde. De politie meldt dat rechercheurs nog niet met de vrouw hebben gesproken. Verder onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om vijf kinderen ging. De man zou niets van de zwangerschappen hebben geweten.
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