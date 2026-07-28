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JD Vance prijst senator Graham om inzet voor Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 17:42
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham tijdens een herdenkingsceremonie geprezen als "krachtige beschermer van Oekraïne". Graham stond bekend als een van de Republikeinen die het meest lobbyde bij het Witte Huis voor meer militaire steun aan Oekraïne.
De regering van president Donald Trump is daar een stuk terughoudender mee. Sterker nog, Trump besloot na zijn aantreden om alle steun stop te zetten. Later stond hij wel Europese landen toe om militaire steun in te kopen bij de VS, zodat de Europeanen de benodigde wapens alsnog aan Oekraïne konden leveren.
De Amerikaanse regering heeft veel kritiek gekregen omdat ze brak met het Oekraïne-beleid van de vorige president Joe Biden. Ook onder Biden toegezegde steun lijkt vertraagd te worden geleverd.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is momenteel in Washington. Hij is gekomen voor de uitvaart van Graham, maar sprak ook al met Trump, vermoedelijk over militaire steun.
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