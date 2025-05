Politie redt man uit kledingcontainer in Venlo

VENLO (ANP) - De politie heeft vrijdag in Venlo een man bevrijd uit een kledingcontainer. Hij lag daar te slapen. Het wijkteam van de politie Venlo meldt op Instagram dat dit "niet slim en levensgevaarlijk is".

Het is niet duidelijk hoelang de man al in de ondergrondse kledingcontainer zat, schrijft de lokale nieuwszender L1. De politie laat weten dat het niet duidelijk is of het om een dakloze gaat.

Eind 2023 zat er ook al eens een man vast in een ondergrondse kledingcontainer in de Limburgse plaats. Hij was vast komen te zitten nadat hij probeerde iets uit de container te halen en werd gered door een ophaaldienst voor kledingcontainers die de bak omhooghaalde.

De gemeente Venlo plaatste recent sloten op verschillende kledingcontainers om dergelijke incidenten te voorkomen, meldt L1. "Dit is zeker niet iets wat wij dagelijks aantreffen", zei een politiewoordvoerder tegen L1 over het incident vrijdag.