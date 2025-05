Nieuwe Israëlische luchtaanvallen nabij Damascus en Hama

DAMASCUS (ANP/RTR/AFP/DPA) - Israël heeft vrijdagavond opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië, in de omgeving van de steden Damascus en Hama, meldt het Syrische staatspersbureau SANA. De aanvallen worden gezien als een waarschuwing aan het adres van de nieuwe islamitische machthebbers in Syrië.

De afgelopen dagen vonden in Syrië dodelijke gevechten plaats tussen gewapende groepen die gelieerd zijn aan de regering van president Ahmed al-Sharaa en de druzen, een religieuze minderheid in Syrië. Israël zegt de druzen te willen beschermen.

Israël heeft buurland Syrië al vaker aangevallen sinds Al-Sharaa daar in december aan de macht kwam en dictator Bashar al-Assad werd verdreven. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vertrouwt Al-Sharaa niet, omdat die een jihadistisch verleden heeft.

Het Israëlische leger bevestigde in de nacht van vrijdag op zaterdag dat het een militaire installatie, luchtafweersystemen en raketlanceerinrichtingen in Syrië heeft aangevallen. Eerder op de dag viel Israël ook al een doelwit aan in de buurt van het presidentiële paleis in Damascus.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat Israël vrijdag in totaal meer dan twintig militaire doelen in Syrië aanviel en dat het daarmee de zwaarste aanvallen waren die Israël dit jaar op zijn buurland heeft uitgevoerd.