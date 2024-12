Politie: schutter topman UnitedHealthcare niet meer in New York

NEW YORK (ANP) - De schutter die de topman van de Amerikaanse zorgverzekeraar UnitedHealthCare doodschoot, is vermoedelijk niet meer in New York. Dit deelde politiecommissaris Jessica Tisch met CNN. Joseph Kenny, de politiechef in New York, zei dat in een video te zien is hoe de schutter een bushalte inloopt, maar er vervolgens geen beeld is dat de verdachte de bushalte weer verlaat. "We denken dat hij misschien in een bus is gestapt", aldus Kenny. Volgens hem rijden die bussen naar andere staten.

De zoektocht naar de schutter die Brian Thompson doodde, duurt inmiddels langer dan 48 uur. Experts hadden gewaarschuwd dat het na de eerste twee dagen steeds moeilijker wordt om de verdachte te vinden.