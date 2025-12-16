Politie: schutters Bondi hadden IS-vlaggen en explosieven in auto

SYDNEY (ANP/RTR) - De Australische politie heeft in de auto van de vermeende aanslagplegers op Bondi Beach afgelopen zondag zelfgemaakte IS-vlaggen en explosieven gevonden. In een persconferentie dinsdagmiddag bevestigde de politie ook het bericht dat eerder rondging in Australische media dat de vermeende schutters vorige maand de Filipijnen hebben bezocht. Wat de twee daar deden, is onderdeel van het politieonderzoek.

De politie liet weten dat de 50-jarige vader en zijn 24-jarige zoon die verdacht worden van de schietpartij "mogelijk kunnen zijn geïnspireerd door de ideologie van de Islamitische Staat (IS)". Eerder op de dag zei de Australische premier Anthony Albanese ook al dat "het erop lijkt" dat de twee zich lieten inspireren door deze ideologie. Eerder zeiden de autoriteiten al dat het vermoedelijk om een terroristische daad ging.

Volgens de Filipijnse autoriteiten kwam de vader met de Indiase nationaliteit het land binnen en de zoon met de Australische nationaliteit. Ze reisden begin november vanuit Sydney, met Davao als eindbestemming. Aan het eind van de maand keerden ze terug.

De twee aanslagplegers schoten zondagavond op het wereldberoemde Bondi Beach vijftien mensen dood tijdens een viering van het joodse feest Chanoeka, veertig anderen raakten gewond. De 50-jarige schutter werd later door de politie doodgeschoten, de 24-jarige ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.