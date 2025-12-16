ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie: schutters Bondi hadden IS-vlaggen en explosieven in auto

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 6:11
anp161225046 1
SYDNEY (ANP/RTR) - De Australische politie heeft in de auto van de vermeende aanslagplegers op Bondi Beach afgelopen zondag zelfgemaakte IS-vlaggen en explosieven gevonden. In een persconferentie dinsdagmiddag bevestigde de politie ook het bericht dat eerder rondging in Australische media dat de vermeende schutters vorige maand de Filipijnen hebben bezocht. Wat de twee daar deden, is onderdeel van het politieonderzoek.
De politie liet weten dat de 50-jarige vader en zijn 24-jarige zoon die verdacht worden van de schietpartij "mogelijk kunnen zijn geïnspireerd door de ideologie van de Islamitische Staat (IS)". Eerder op de dag zei de Australische premier Anthony Albanese ook al dat "het erop lijkt" dat de twee zich lieten inspireren door deze ideologie. Eerder zeiden de autoriteiten al dat het vermoedelijk om een terroristische daad ging.
Volgens de Filipijnse autoriteiten kwam de vader met de Indiase nationaliteit het land binnen en de zoon met de Australische nationaliteit. Ze reisden begin november vanuit Sydney, met Davao als eindbestemming. Aan het eind van de maand keerden ze terug.
De twee aanslagplegers schoten zondagavond op het wereldberoemde Bondi Beach vijftien mensen dood tijdens een viering van het joodse feest Chanoeka, veertig anderen raakten gewond. De 50-jarige schutter werd later door de politie doodgeschoten, de 24-jarige ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

1600x900

Hoe oud kan een mens maximaal worden?

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

ANP-336637460

Psychotherapeut onthult het ware motief achter vreemdgaan (en het is niet wat je denkt)

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

Loading