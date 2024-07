Politie spoort 186 Nederlandse slachtoffers van cryptofraude op

ROTTERDAM (ANP) - Bij een internationale operatie zijn de afgelopen maanden 186 Nederlandse slachtoffers van 'approval phishing' geïdentificeerd. Bij deze vorm van cryptofraude geven slachtoffers zonder dat ze het door hebben toestemming aan de oplichter om hun cryptorekening te beheren. Bij operatie om approval phishing op te sporen en te voorkomen, werkte de politie samen met blockchain-dataplatform Chainalysis en handelsplatformen.

Twee van de Nederlandse slachtoffers waren nog niet bestolen en hun geld kon op tijd worden veiliggesteld. Bij een van hen werd voorkomen dat 65.000 euro werd gestolen. De operatie, onder de naam Spincaster, vond naast Nederland ook plaats in de VS, Verenigd Koninkrijk, Canada, Spanje en Australië. In totaal werd ruim 162 miljoen dollar gestolen geld geïdentificeerd.