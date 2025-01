Politie surveilleert uitgebreid in wijk schietpartijen Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse politie surveilleert donderdagavond met meerdere wagens in de wijk in Rotterdam-Zuid waar de afgelopen weken meerdere schietincidenten waren. Daar vielen twee doden en werd donderdagochtend op de Bommelerwaard in de wijk IJsselmonde een 81-jarige man ernstig gewond op straat gevonden.

In de buurt rijden politiebusjes rond, ziet een fotograaf van het ANP. Ook ziet hij buurtbewoners op straat die hun hond uitlaten en wandelaars. De politie waarschuwde bewoners eerder donderdag om alert te zijn.

Er zijn donderdag nieuwe beelden van een mogelijke verdachte gedeeld, die zijn gemaakt in de buurt van de Bommelerwaard. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot de aanhouding van de dader.