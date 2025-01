LAS VEGAS (ANP/AFP) - De man die in een Tesla Cybertruck zat toen die woensdag vlak buiten een Trump-hotel in Las Vegas ontplofte, had een schotwond aan zijn hoofd. Dat meldt de politie. De schotwond suggereert dat de man, een sergeant bij de Amerikaanse speciale troepen, zelfmoord pleegde vlak voordat het voertuig explodeerde.

Door de ontploffing raakten enkele omstanders lichtgewond.