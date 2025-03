Politie tevreden ondanks niet halen doelstelling spoedmeldingen

DEN HAAG (ANP) - Dat de politie haar eigen doelstelling niet haalt om in 90 procent van de spoedmeldingen binnen een kwartier ter plaatse te zijn, is volgens de korpsleiding geen reden tot zorg. Een woordvoerder reageert daarmee op berichtgeving door RTL Nieuws. Dat meldde woensdag dat de politie de doelstelling in 307 gemeenten niet haalt. Vorig jaar kwam de politie in 83,7 procent van de spoedritten binnen een kwartier aan.

Volgens de woordvoerder heeft de politie in de afgelopen jaren "veel meer" spoedritten gekregen. "Eigenlijk zijn we tevreden dat we dit resultaat alsnog hebben weten neer te zetten, ondanks de toename van het aantal prio 1-incidenten", zegt hij. Volgens de woordvoerder is de toename van het aantal spoedritten te verklaren door een stijging van het aantal verkeersincidenten en geweldsincidenten, zoals explosies.

De reactietijden zijn volgens de woordvoerder een lokale aangelegenheid. Hij wijst erop dat de politie in steden veel vaker binnen een kwartier ter plaatse is dan in buitengebieden.