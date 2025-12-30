Politie vindt 1000 kilo vuurwerk in busje in Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL (ANP) - De politie heeft veel vuurwerk gevonden in een bestelbus in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Het ging in totaal om 1045 kilo, waaronder illegaal vuurwerk.

De politie meldt dat de bestelbus midden in een woonwijk stond geparkeerd en dat ze meerdere meldingen erover kreeg. Na de vuurwerkvondst is ook een woning doorzocht, maar daar heeft de politie geen vuurwerk gevonden. Er is niemand aangehouden. Wel wordt er nog verder onderzoek gedaan.

De politie waarschuwt dat het extreem gevaarlijk is om zulke hoeveelheden vuurwerk op deze wijze op te slaan. Het is niet toegestaan om meer dan 25 kilo aan consumentenvuurwerk per auto te vervoeren.