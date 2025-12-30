China houdt tweede dag van grootschalige oefeningen bij Taiwan

TAIPEI (ANP/AFP/RTR) - China is dinsdag begonnen aan de tweede dag van grootschalige militaire oefeningen rond Taiwan die een volledige blokkade van het eiland simuleren. Taipei spreekt van "militaire intimidatie", waarbij met scherp wordt geschoten op zee en in de lucht.

Vanaf het Chinese eiland Pingtan werden raketten richting Taiwan afgevuurd. Ook zette het Chinese leger onder meer bommenwerpers en nieuwe amfibische aanvalsschepen in om aanvallen op havens en maritieme doelen te oefenen.

De oefeningen zijn volgens Beijing een reactie op een recorddeal van 11 miljard dollar aan Amerikaanse wapens voor Taiwan. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zei dinsdag dat China deze "provocaties" krachtig zal beantwoorden.

De manoeuvres hebben het vliegverkeer en de scheepvaart in de Straat van Taiwan zwaar verstoord. Taiwan houdt zijn troepen in de hoogste staat van paraatheid, maar zegt geen escalatie te zoeken. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en sluit het gebruik van geweld om het eiland in te lijven niet uit.