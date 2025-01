Politie zoekt handlangers en explosieven na aanslag New Orleans

NEW ORLEANS (ANP) - De politie en de FBI zijn na de dodelijke aanslag in New Orleans op zoek naar mogelijke handlangers van de doodgeschoten verdachte Shamsud-Din Jabbar. Ook zoeken teams met honden uit voorzorg verder naar mogelijke explosieven in de zuidelijke stad.

Volgens Amerikaanse media, waaronder The New York Times, zijn na de aanslag meerdere zelfgemaakte explosieven gevonden. Niet alleen in de auto waarmee Jabbar op het publiek inreed, maar ook op straat in het beroemde French Quarter. Zo zou een geïmproviseerd explosief zijn verpakt in een koelbox. Mede hierom denkt de FBI dat Jabbar, een oud-militair uit Texas, handlangers had. Voor zover bekend zijn nog geen verdachten gevonden.

Jabbar had een vlag van terreurbeweging Islamitische Staat meegenomen tijdens zijn daad. The New York Times vernam van de nieuwe partner van zijn ex-vrouw dat Jabbar zich recent tot de islam had bekeerd. Het afgelopen jaar zou hij zich "gestoord" hebben gedragen. De krant citeerde ook uit rechtbankdocumenten die te maken hebben met de scheiding in 2022. Daaruit werd onder meer duidelijk dat Jabbar had aangegeven dat hij ernstige financiële problemen had.

De aanslag in de nieuwjaarsnacht kostte zeker tien mensen het leven. Nog eens 35 mensen raakten gewond.